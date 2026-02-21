Infortunio Baturina costretto al cambio in Juve Como | cosa filtra sulle sue condizioni

Baturina si infortuna durante la partita e deve uscire, a causa di un problema muscolare che limita i suoi movimenti. La Juventus Como conferma che il centrocampista croato ha accusato dolore e ha lasciato il campo in modo precoce. I medici monitorano attentamente le sue condizioni e valutano il grado dell’infortunio. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali e si prepara agli eventuali interventi necessari. La sua ripresa sarà determinante per le prossime partite.

