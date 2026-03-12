Secondo i dati ufficiali, l’inflazione è prevista aumentare fino all’1,5% entro marzo, a causa della guerra in Medio Oriente e delle tensioni sul mercato petrolifero. I codici economici segnalano che l’andamento dei prezzi al consumo potrebbe essere influenzato dalle recenti crisi, anche se rimangono dubbi sull’efficacia delle riserve strategiche per contenere l’aumento.

Guerra in Medio Oriente e petrolio, Codici: inflazione prevista in crescita fino all’1,5% a marzo. Dubbi sull’effetto delle riserve strategiche Si tratta della più grande distribuzione d’emergenza di petrolio mai decisa, più che doppia rispetto a quella attuata nel 2022 dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, dal punto di vista dei consumatori, permane un fondato dubbio sulla reale capacità di questa misura di produrre una riduzione concreta dei prezzi alla pompa. L’utilizzo delle riserve strategiche serve infatti principalmente a mantenere sufficiente petrolio sul mercato internazionale, evitando una carenza immediata di offerta. Non è invece detto che ciò si traduca automaticamente in una riduzione dei prezzi dei carburanti, soprattutto in presenza di una crisi geopolitica ancora aperta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

