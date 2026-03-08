Indian Wells Sinner-Shapovalov | chi è l’avversario e dove vedere la gara

A Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto il suo primo incontro del Masters 1000, battendo il tennista ceco Svrcina con un doppio 6-1. Ora si prepara a affrontare Denis Shapovalov, canadese e numero 39 nel ranking ATP, nel secondo turno del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolgerà sul cemento americano.

Dopo la netta vittoria al debutto sul cemento americano del Masters 1000 di Indian Wells dove ha strapazzato il ceco Svrcina con un doppio 6-1, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il secondo turno affrontando il tennista canadese Denis Shapovalov, numero 39 del ranking Atp. Chi è Shapovalov. Nato in Israele dopo che la madre si era trasferita lì dalla Russia, è andato a vivere a Toronto all’età di 9 mesi. Uno dei suoi colpi migliori è il rovescio, la superficie preferita è l’erba e il torneo che ama di più è l’Atp 1000 del Canada. Dopo essere diventato il primo canadese a raggiungere i quarti di finale del singolare maschile degli US Open nel 2020, si è unito a Raonic diventando il secondo canadese nella storia a entrare nella Top 10. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

