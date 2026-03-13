Indian Wells 2026 Sinner batte Tien e conquista la semifinale del torneo

Il 12 marzo 2026, a Indian Wells, Jannik Sinner ha battuto Learner Tien e si è qualificato per la semifinale del torneo Masters 1000. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha dimostrato solidità durante tutto l’incontro. La sfida si è svolta in un clima di grande attenzione da parte degli spettatori presenti al torneo.

Miami, 13 marzo 2026 – Jannik Sinner batte anche Learner Tien a Indian Wells, oggi giovedì 12 marzo, e vola in semifinale nel Masters 1000 americano. Il fuoriclasse azzurro risolve la pratica dei quarti di finale senza troppa fatica, liquidando l’americano (numero 27 del ranking Atp e 25 del seeding) con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco, con un match controllato fin da subito. Mai in partita Tien, che nel secondo parziale accusa anche qualche problema fisico. (Fonte Adnkronos) Foto Italia TeamFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Indian Wells 2026, Sinner in semifinale: battuto Tien in due setJannik Sinner vola in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells dopo aver sconfitto l’americano Lerner Tien con un netto 6-1, 6-2 in appena un’ora e... Sinner-Tien in diretta LIVE: Jannik in campo per i quarti del torneo di Indian WellsSinner sfida Tien nei quarti di finale degli Indian Wells Open: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000... Una selezione di notizie su Indian Wells Temi più discussi: Jannik Sinner - Learner Tien a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversari; Sinner-Tien, ci si gioca un posto in semifinale: appuntamento alle 21.00; Quarti di fuoco a Indian Wells: Sinner-Tien, duello tra il re del cemento e il fenomeno USA. ATP Indian Wells, Sinner: Il mio livello è il risultato del lavoro degli ultimi mesiTennis - Interviste | Jannik Sinner soddisfatto dopo la vittoria su Tien. Sono queste le partite per cui ci si allena duramente ... ubitennis.com Jannik Sinner - Alexander Zverev a Indian Wells 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPTerza semifinale all'ATP Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner, che supera Learner Tien e affronta Alexander Zverev: scopri quando gioca e dove vedere la partita. olympics.com Le semifinali maschili e femminili di Indian Wells Chi raggiungerà la finale - facebook.com facebook #Sinner, il punto pazzesco a #IndianWells lascia di sasso #Tien. Il pubblico sugli spalti non ci crede e reagisce così x.com