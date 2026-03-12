Indian Wells Sinner oggi sfida Tien | l’americano è il giovane più in forma | Quando gioca e dove vederla in tv e streaming

Oggi a Indian Wells, Jannik Sinner affronta Tien in una partita di singolare maschile. Tien, giovane statunitense, è considerato uno dei giocatori più in forma del momento. La sfida si svolge sul campo centrale del torneo e sarà possibile seguirla in diretta sia in tv che in streaming. Nel frattempo, si continua a parlare molto di Joao Fonseca, il 19enne brasiliano sconfitto da Sinner agli ottavi.

Si parla tantissimo di Joao Fonseca, il 19enne brasiliano battuto da Jannik Sinner agli ottavi di Indian Wells. Si parla del 21enne francese Arthur Fils, ora alle prese con Zverev. Si parla molto meno di Learner Tien, nonostante il 20enne americano sia al momento il giovane più in forma dell’intero circuito Atp. Dopo i quarti agli Australian Open, si è ripetuto anche nel primo Masters 1000 del 2025 sul cemento americano e ora vede da vicino la top 20 mondiale. Sinner, insomma, è avvisato: dopo aver domato il brasiliano, oggi deve fare i conti con un altro talentino che non vede l’ora di bussare ai piani altissimi del tennis. In palio c’è la semifinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

