Smantellata rete europea di produzione illegale | due milioni di sigarette al giorno destinate al mercato del Nord

Questa mattina la polizia ha chiuso una delle reti di produzione illegale di sigarette più sofisticate d’Europa. A Vigonza, vicino a Padova, è stato smantellato un impianto che, ogni giorno, produceva due milioni di stecche destinate al mercato nero del Nord Italia. Gli investigatori hanno arrestato alcuni sospetti e sequestrato materiali e documenti che ora vengono analizzati. La scoperta rappresenta un colpo importante contro il contrabbando di sigarette.

Nel cuore della pianura padana, a pochi chilometri da Padova, in una zona industriale anonima di Vigonza, è crollata una delle più sofisticate reti di produzione illegale di sigarette mai smantellate in Europa. Due milioni di sigarette al giorno, contraffatte con precisione chirurgica, uscivano da un capannone di 5.500 metri quadrati, trasformandosi in un’industria parallela che sfidava lo Stato, l’Unione Europea e la legge. L’operazione, condotta in silenzio ma con una precisione da film d’azione, è stata portata a termine dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, in collaborazione con i colleghi di Padova e sotto il coordinamento dell’Eppo, l’Ufficio europeo per la lotta contro il crimine organizzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smantellata rete europea di produzione illegale: due milioni di sigarette al giorno destinate al mercato del Nord Approfondimenti su Vigonza Padova Pirateria tv, smantellata rete mondiale di streaming: centomila utenti al buio, due indagati a Catania La polizia ha smantellato una rete mondiale di streaming illegale, lasciando al buio oltre centomila utenti in Italia. Pirateria tv, smantellata rete mondiale di streaming: centomila utenti al buio, due indagati a Palermo Questa mattina a Palermo la polizia ha smantellato una rete mondiale di streaming illegale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vigonza Padova Argomenti discussi: Smantellata la più grande rete europea di produzione di droghe sintetiche. Sequestrate oltre 3.5 tonnellate di sostanze; Operazione Switch off, smantellata rete pirata: 31 indagati, piattaforme sequestrate; IptvItalia, DarkTv e migliorIptv sequestrate e chiuse: smantellata rete di streaming pirata, 125mila utenti al buio; Lotta al pezzotto: smantellata una rete mondiale di streaming illegali, coinvolta anche Lanciano. IptvItalia, DarkTv e migliorIptv sequestrate e chiuse: smantellata rete di streaming pirata, 125mila utenti al buioUna indagine internazionale ha portato alla chiusura di tre dei più grossi portali IPTV italiani, insieme ad altri portali europei. I server erano in Africa, cinque gli indagati. Nelle mani degli inve ... dday.it Avevano creato una rete di pirateria audiovisiva con guadagni milionari, a Catania smantellata rete cybercrimeOperazione internazionale Switch off: smantellata una rete di pirateria audiovisiva, 31 indagati e milioni di utenti coinvolti. virgilio.it False identità create con l'intelligenza artificiale: smantellata la rete della truffa all'Inps nella Bat e nel Foggiano VIDEO x.com Smantellata rete di abusi su minori online: maxi indagine della Polizia Postale coordinata dalla Procura di Milano Smantellata una rete internazionale di abusi su minori online: la Polizia Postale arresta due uomini e sequestra migliaia di file pedopornografic - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.