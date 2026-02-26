L’appuntamento è in programma venerdì 27 febbraio dalle 10 alle 12 in piazzetta della Misura, dove sarà allestita un’esposizione di automezzi e attrezzature operative. Un’occasione speciale per cittadini, famiglie e curiosi di conoscere da vicino i mezzi d’intervento utilizzati quotidianamente per garantire il soccorso tecnico urgente e la sicurezza del territorio. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana Tutto pronto per la fiera della Madonna del Fuoco: in centro storico centinaia di bancarelle con il meglio della gastronomia A Forlimpopoli una domenica di eventi tra tradizione, solidarietà e festa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La prevenzione incendi negli alberghi, un incontro con il comandante dei Vigili del fuocoRelatore dell’incontro sarà il comandante dei Vigili del fuoco di Rimini, Luigi Ferraiuolo, che approfondirà i principali temi legati alla sicurezza...

Incendio con boato a Guanzate, paura in via Libertà: sei mezzi dei vigili del fuoco in azioneUn pomeriggio di paura a Guanzate, dove intorno alle 14 di oggi, sabato 31 gennaio 2026, è scattato l’allarme per la segnalazione di un incendio con...

Discussioni sull' argomento Forlì celebra la Fondazione dei Vigili del Fuoco: mezzi in mostra e incontro con la cittadinanza; Moda Romagna: 75 anni di storia in mostra.

Forlì cresce con la Fondazione. Investimenti e idee accendono grandi mostre e universitàNella storia recente della città, le intuizioni dell’ex Monte di Pietà sono state decisive. Sostegno anche per sanità, welfare e Appennino. L’ultimo fronte: l’aerospazio. Tutto nasce da un’intuizione: ... ilrestodelcarlino.it

Il gioiello di Silvestro Lega, la Fondazione di Forlì acquista ‘Curiosità’: È un capolavoro assolutoForlì, 27 gennaio 2026 – Una donna vista di spalle, della quale si intuisce la linea del volto, illuminato dalla luce calda del sole che filtra attraverso le persiane verdi. La sua mano è levata, a ... ilrestodelcarlino.it

1 Febbraio IMBOLC 2 febbraio CANDELORA E' la festa della Luce, bisogna accendere una candela la notte fra l'1 e il 2 febbraio E poi domenica 4 a Forlì si celebra la Madonna del Fuoco All’inizio del mese di febbraio le giornate si allungano poco alla vo - facebook.com facebook

Barocco, gran teatro delle idee. A Forlì, per l'ampia rassegna appena inaugurata ai Musei di San Domenico, la testa di Laocoonte della collezione Spada. La scultura, che riprende il celebre gruppo scoperto a Roma nel Cinquecento, è un esercizio giovanile d x.com