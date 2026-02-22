Incontro referendario con la cittadinanza

L’Associazione Liberi Liberi Art. 27 ha organizzato un incontro pubblico a Udine, in via Riccardo De Giusto, per discutere i temi referendari. La scelta di questa sede deriva dalla volontà di coinvolgere direttamente i cittadini nel dibattito. Durante l’evento, i partecipanti potranno ascoltare le proposte e condividere le proprie opinioni. L’iniziativa mira a favorire un confronto aperto e diretto sulla questione in votazione. La discussione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'Associazione Liberi Liberi Art. 27, nell'ambito delle proprie attività di sensibilizzazione sui temi referendari, ha organizzato un incontro–dibattito pubblico che si terrà a Udine, in via Riccardo De Giusto, nell'ex sala consiliare della Terza circoscrizione.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di favorire un confronto aperto e costruttivo tra posizioni differenti, promuovendo un clima sereno e democratico fondato sul rispetto reciproco e sull'ascolto.

Scuola media di Teglio: presto un incontro pubblico con la cittadinanzaLa scuola media di Teglio sarà al centro di un incontro pubblico con la cittadinanza, volto a fornire aggiornamenti sulla possibile chiusura della struttura.

Educare alla Cittadinanza Digitale: l’incontro a Capua con la SOCS della Polizia di StatoIl Safer Internet Day ha portato a Capua un evento importante: l’Istituto Comprensivo

Referendum giustizia-incontro con la cittadinanza sabato 7 febbraio - ore 17.00.

Nuova piazza Pascoli. Il comitato referendario non demorde e rilanciaPresentata la raccolta di firme aggiornata per proseguire l’iter per il referendum . Quesito formulato secondo le indicazioni della Commissione dei Garanti. lanazione.it

Ferrovia, arriva la senatrice del M5S Mariolina CastelloneDomani mattina alle ore 10, prima dell’inizio dell’incontro informativo sulla prossima consultazione referendaria previsto presso Avellino Scalo, l’Associazione Nui ra Ferrovia accoglierà presso la pr ... irpinianews.it

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA. INCONTRO INFORMATIVO SUL QUESITO REFERENDARIO In vista del prossimo referendum costituzionale in materia di giustizia, l'Amministrazione comunale è lieta di presentare l'evento informativo in oggetto. A fronte dell - facebook.com facebook

Il Ministro #Nordio ha detto che i sostenitori del No al referendum sulla giustizia “hanno rifiutato” un incontro con me, “l’ANM ha rifiutato il confronto con me, l'ha rifiutato anche il Presidente del Comitato del No, perché non hanno argomenti. Io li sfido veramente x.com