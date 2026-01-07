Lang ha un’altra occasione oggi contro il Verona gioca lui
Oggi, contro il Verona, Noa Lang avrà l'opportunità di scendere in campo, sostituendo Neres, la cui caviglia preoccupa l'ambiente Napoli in vista della sfida di domenica contro l’Inter. La partita rappresenta un’importante occasione per il calciatore olandese di dimostrare il proprio valore e contribuire alla squadra in un momento cruciale della stagione.
Toccherà a Noa Lang giocare al posto di Neres la cui caviglia turba l’ambiente Napoli in vista di Inter-Napoli di domenica sera. Stasera contro il Verona (ore 18.30) ci sarà lui nel tridente a far coppia con Elmas, dietro ovviamente al danese Hojlund. Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Sarà intanto Lang a far coppia con Elmas dietro alla punta Hojlund, un’occasione importante per l’olandese che di fatto raccoglie un’eredità pesante e dovrà dimostrare a Conte di meritare ulteriormente la sua fiducia. Radiomercato è molto interessata a lui, ma l’allenatore del Napoli difficilmente si priverà di una pedina che all’occorrenza — fra infortuni e defezioni dell’ultima ora — ha talento e soprattutto una grande personalità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
