Lang ha un’altra occasione oggi contro il Verona gioca lui

Oggi, contro il Verona, Noa Lang avrà l'opportunità di scendere in campo, sostituendo Neres, la cui caviglia preoccupa l'ambiente Napoli in vista della sfida di domenica contro l’Inter. La partita rappresenta un’importante occasione per il calciatore olandese di dimostrare il proprio valore e contribuire alla squadra in un momento cruciale della stagione.

Toccherà a Noa Lang giocare al posto di Neres la cui caviglia turba l’ambiente Napoli in vista di Inter-Napoli di domenica sera. Stasera contro il Verona (ore 18.30) ci sarà lui nel tridente a far coppia con Elmas, dietro ovviamente al danese Hojlund. Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Sarà intanto Lang a far cop­pia con Elmas die­tro alla punta Hoj­lund, un’occa­sione impor­tante per l’olan­dese che di fatto rac­co­glie un’ere­dità pesante e dovrà dimo­strare a Conte di meri­tare ulte­rior­mente la sua fidu­cia. Radio­mer­cato è molto inte­res­sata a lui, ma l’alle­na­tore del Napoli dif­fi­cil­mente si pri­verà di una pedina che all’occor­renza — fra infor­tuni e defe­zioni dell’ultima ora — ha talento e soprat­tutto una grande per­so­na­lità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

