Auto si schianta contro il guardrail a Morfasso nonna e nipote all' ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale vicino a Morfasso, coinvolgendo una vettura condotta da una donna di 80 anni. La macchina si è schiantata contro il guardrail, provocando il ricovero della nonna e del nipote di 18 anni, rimasti feriti. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Una donna di 80 anni e un ragazzo di 18, rispettivamente nonna e nipote, sono finiti all'ospedale nella mattinata di lunedì 22 dicembre a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale vicino a Morfasso: la vettura condotta dall'anziana è infatti finita violentemente contro un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Auto si schianta contro il guardrail a Morfasso, nonna e nipote all'ospedale Leggi anche: Auto si schianta contro il guardrail lungo l'A1, atterra anche l'elisoccorso: quattro giovani in ospedale Leggi anche: Auto si schianta contro il guardrail mentre percorre l'A1, due donne in ospedale: grave una 22enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne; Incidente sull’A8 alla barriera di Gallarate, auto si schianta contro il guard rail: gravissimo un 42enne; Incidente sull'A2, auto si schianta contro il guardrail: illeso il conducente; . Auto si schianta contro il guardrail a Morfasso, nonna e nipote all'ospedale - Una donna di 80 anni e un ragazzo di 18, rispettivamente nonna e nipote, sono finiti all'ospedale nella mattinata di lunedì 22 dicembre a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada provincia ... ilpiacenza.it

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne - Un 42enne si è schiantato con l’auto contro un guardrail lungo l’autostrada A8 nella serata del 13 dicembre. fanpage.it

Nevica e perde il controllo dell'auto (FOTO): il viaggio finisce contro il guardrail e il muro sulla statale - Momenti di paura per un conducente che ha perso il controllo dell'auto. ildolomiti.it

AUTO CON 4 GIOVANI SI SCHIANTA CONTRO UN MURO: MORTO 19ENNE, FERITI DUE COETANEI E UNA 17ENNE Un ragazzo di 19 anni morto e due coetanei e una 17enne feriti, è il tragico bilancio di un terribile incidente stradale mortale av - facebook.com facebook

Auto si schianta contro un albero, muore a Palermo giovane di 18 anni. Incidente in viale Diana alla Favorita #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.