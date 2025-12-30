Incidente stradale in Calabria | morto Pietro Fontana Lavena Ponte Tresa piange il 33enne

Un incidente stradale in Calabria ha causato la morte di Pietro Fontana, 33 anni, originario di Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese. L’incidente si è verificato lungo la SS106, all’altezza di Belcastro, in Calabria. La notizia ha suscitato dolore nella comunità locale, che ricorda con affetto il giovane scomparso.

Lavena Ponte Tresa (Varese) – Abitava a Lavena Ponte Tresa , comune di confine in provincia di Varese, il 33enne morto ieri in seguito a un incidente stradale avvenuto in Calabria, lungo la SS106, all'altezza di Belcastro (Catanzaro). Pietro Fontana, originario di Mesoraca, nel Crotonese, ma residente dell'Alto Varesotto, era al volante di una delle due auto coinvolte nello scontro con un furgone in un punto particolarmente pericoloso. Soccorsi inutili. Per lui, alla guida di una Toyota Yaris, non c'è stato niente da fare. Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave, trasportate nelle vicine strutture sanitarie.

