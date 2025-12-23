Scontro tra due auto sul raccordo | un giovane estratto dalle lamiere È grave

Un incidente si è verificato ieri sera sul raccordo autostradale Perugia-A1, coinvolgendo due auto in direzione Perugia. A seguito dello scontro, un giovane è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato estratto dai soccorritori. Le condizioni di quest’ultimo sono risultate gravi. L’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso è stato immediato, ma l’episodio ha causato disagi alla viabilità.

Violento incidente sul raccordo autostradale Perugia-A1. È accaduto poco prima delle 21 di ieri sera, lunedì 22 dicembre, e ha coinvolto due vetture che procedevano in direzione Perugia. Sono rimasti feriti nel sinistro due giovani, un 22enne e una 23enne. Il primo ha riportato le conseguenze più.

