Incidente nella notte sulla provinciale San Donato a Orbetello

Nella notte, sulla strada provinciale San Donato a Orbetello, un incidente stradale ha coinvolto uno o più veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono ancora state rese note le cause dell'incidente né eventuali feriti o danni subiti dai mezzi coinvolti.

Grosseto, 14 marzo 2026 - Incidente stradale nella notte sulla strada provinciale San Donato, nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. L’allarme è scattato alle 1.53, quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est è stata attivata per un sinistro che ha coinvolto un’autovettura. Nel violento impatto è rimasta ferita una donna di 59 ann i, soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti e ulteriori trattamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Orbetello, un’ambulanza della Croce Rossa di Orbetello e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato supporto alle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente nella notte sulla provinciale San Donato a Orbetello Articoli correlati Reggello: frana sulla strada provinciale fra San Donato e Donnini. Lavoro nella notte per completare il ripristinoREGGELLO (FIRENZE) – Ieri sera, 28 gennaio 2026, alle 18 circa, si è verificata una frana di materiale roccioso sulla Sp 86 a Reggello, in località... Leggi anche: Incidente nella notte: c'è un morto. Scontro frontale sulla provinciale Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Donato Temi più discussi: Si cappotta con l'auto in via Cimabue: 72enne in ospedale; Incidente in via Cimabue, ferita donna di 72 anni; Autostrada A1: chiusa nella notte tra l’11 e il 12 marzo la stazione di Chiusi-Chianciano; Incidente in auto, c'è un ferito. Incidente nella notte: ferita una donnaIncidente lungo la strada provinciale San Donato, in provincia di Grosseto: coinvolta un'auto, una donna ferita. grossetonotizie.com Schianto sulla provinciale, ferita una donnaORBETELLO: Intervento nella notte per il 118 e i Vigili del fuoco per un'auto rimasta coinvolta in un incidente. Una 59enne è finita in pronto soccorso ... toscanamedianews.it San Donato Milanese (Milano), 10 marzo 2026 – Accusato di stalking nei confronti di una ragazza di 20 anni, fragile e con disturbi mentali, l'ex comandante della stazione dei carabinieri di San Donato Milanese è stato assolto dal Tribunale di Milano. Lo ha de - facebook.com facebook