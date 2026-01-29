Questa mattina, i lavori sono finiti sulla strada provinciale tra San Donato e Donnini, dove una grossa frana aveva bloccato il traffico. La Città Metropolitana ha lavorato tutta la notte, rimuovendo le macerie e sistemando il manto stradale. Ora la strada è di nuovo aperta, con la circolazione che torna a scorrere su entrambi i sensi. Restano da verificare eventuali danni più profondi, ma per ora si può dire che la situazione è tornata alla normalità.

REGGELLO (FIRENZE) – Ieri sera, 28 gennaio 2026, alle 18 circa, si è verificata una frana di materiale roccioso sulla Sp 86 a Reggello, in località Liba tra San Donato in Fronzano e Donnini. Residenti praticamente bloccati.

© Firenzepost.it - Reggello: frana sulla strada provinciale fra San Donato e Donnini. Lavoro nella notte per completare il ripristino

