Reggello | frana sulla strada provinciale fra San Donato e Donnini Lavoro nella notte per completare il ripristino
Questa mattina, i lavori sono finiti sulla strada provinciale tra San Donato e Donnini, dove una grossa frana aveva bloccato il traffico. La Città Metropolitana ha lavorato tutta la notte, rimuovendo le macerie e sistemando il manto stradale. Ora la strada è di nuovo aperta, con la circolazione che torna a scorrere su entrambi i sensi. Restano da verificare eventuali danni più profondi, ma per ora si può dire che la situazione è tornata alla normalità.
REGGELLO (FIRENZE) – Ieri sera, 28 gennaio 2026, alle 18 circa, si è verificata una frana di materiale roccioso sulla Sp 86 a Reggello, in località Liba tra San Donato in Fronzano e Donnini. Residenti praticamente bloccati.
Argomenti discussi: Frana dalla scarpata, pietre e terra sulla sede stradale. Chiusa e poi riaperta a senso unico alternato la Sp86 a San Donato in Fronzano.
