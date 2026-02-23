Verbano-Cusio-Ossola | +5% turisti record con 3,8 milioni di presenze

Il aumento del 5% dei turisti nel Verbano-Cusio-Ossola è causato dall’interesse crescente per le sue bellezze naturali e le attività all'aperto. Quest’anno si registrano 3,8 milioni di presenze, un record che supera le aspettative. Le località di montagna e i laghi attirano visitatori da tutta Italia, spinti dalla voglia di escursioni e relax. La stagione si conclude con risultati che confermano la popolarità della zona tra i viaggiatori.

Un turismo in crescita costante. Il Verbano-Cusio-Ossola si conferma una delle destinazioni turistiche più apprezzate d’Italia, con il 2025 che si chiude con numeri record. Secondo i dati dell’Osservatorio provinciale, il comparto turistico della provincia ha registrato un aumento del 4,5% degli arrivi e del 5% delle presenze rispetto al 2024. Gli arrivi sono passati da 1 milione e 38 mila a 1 milione e 90 mila, mentre le presenze sono balzate da 3,6 a 3,8 milioni di pernottamenti. Verbania, con 960.000 pernottamenti, si conferma la regina indiscussa della stagione, seguita da Stresa con 737.000 presenze, Baveno con 670. 🔗 Leggi su Ameve.eu

