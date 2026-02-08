Verbano Cusio Ossola | Alimenta la mente un progetto per crescere con gusto salute e rispetto per l’ambiente

A Verbano Cusio Ossola nasce un nuovo progetto chiamato “Alimenta la mente”. L’obiettivo è insegnare ai giovani a mangiare con gusto, rispettare l’ambiente e conoscere le tradizioni locali. Le scuole, le cucine e i campi diventano i luoghi principali di questa iniziativa. La comunità punta a far crescere le nuove generazioni in modo più consapevole, coinvolgendole in attività che uniscono educazione, rispetto e gusto per il territorio.

Il futuro della comunità del Verbano Cusio Ossola si costruisce tra i banchi di scuola, nelle cucine e nei campi, con un progetto ambizioso che mira a educare le nuove generazioni a un rapporto più consapevole con il cibo, l’ambiente e le tradizioni locali. “Alimenta la mente”, questo il nome dell’iniziativa, è stato lanciato ufficialmente nel territorio, coinvolgendo scuole, famiglie e l’intera comunità in un percorso educativo che intreccia alimentazione, salute, ambiente, tradizioni e socialità. Il progetto, sostenuto dal Comune di Verbania e da altri enti locali, si presenta come un investimento strategico nel benessere dei più giovani e nella sostenibilità del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da questa settimana nel Vco parte il progetto “Alimenta la mente”, un'iniziativa dedicata all’educazione alimentare e ambientale per bambini e ragazzi.

È stato avviato il progetto transfrontaliero Sai, volto a rafforzare la tutela dei laghi Verbano e Ceresio.

