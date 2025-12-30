Incidente a Torino Rebaudengo | scontro tra due auto all' incrocio un ferito in ospedale e disagi per il traffico

Nella giornata di ieri, 29 dicembre 2025, si è verificato un incidente all'incrocio tra corso Vercelli e via Boccherini a Torino. Lo scontro tra due auto ha provocato un ferito, trasportato in ospedale, e ha causato disagi alla viabilità locale. L'intervento delle forze dell'ordine ha gestito la situazione, evidenziando ancora una volta l'importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre 2025, è avvenuto un incidente all'incrocio tra corso Vercelli e via Boccherini a Torino. A scontrarsi sono state due auto e un ferito, non grave, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco dai sanitari del 118 Azienda Zero.

