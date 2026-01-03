Incidente tra auto e moto in via Chiesa Rossa | morto centauro 37enne gravissima una 24enne

Nel pomeriggio di sabato 3 gennaio, via Chiesa Rossa a Milano è stato teatro di un incidente tra un'auto e una moto. L’incidente ha causato il decesso di un uomo di 37 anni e il grave infortunio di una donna di 24 anni. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Milano, 3 gennaio 2026 – Tragico incidente stradale tra un'auto e una moto qualche minuto dopo mezzogiorno di sabato 3 gennaio in via Chiesa Rossa angolo piazzale Carrara. Un motociclista di 37 anni è morto all'arrivo all'Humanitas di Rozzano, mentre la donna di 24 anni che era con lui è stata ricoverata in codice rosso al Niguarda. La dinamica. Stando a quanto finora ricostruito dagli agenti del Radiomobile della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, sarebbe stato il conducente della macchina a svoltare a sinistra senza dare la precedenza a destra all'altro veicolo che stava percorrendo via Chiesa Rossa in direzione Tibaldi.

