Saronno incendio in pieno centro a fuoco cucina di un ristorante

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera a Saronno, in pieno centro, per un incendio nella cucina di un ristorante. Le fiamme si sono propagate alla canna fumaria, creando momenti di paura tra i vicini. I soccorritori dei comandi di Varese e Milano sono arrivati rapidamente e hanno spento il fuoco prima che potesse causare danni più gravi. Nessuno è rimasto ferito, ma l’intervento ha causato qualche disagio in zona. Ora si valutano i danni e le cause dell’incendio.

