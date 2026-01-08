Maxi incendio in un capannone riqualificato a Romano | in fiamme uffici e sette appartamenti

Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto un capannone riqualificato a Romano di Lombardia, interessando uffici e sette appartamenti. All’arrivo dei vigili del fuoco, il rogo era già ampiamente sviluppato, rendendo necessario un intervento immediato per contenere i danni e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Romano di Lombardia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto si sono trovati davanti un rogo già esteso. Un incendio è scoppiato giovedì sera, 8 gennaio, in via Giovanni Paolo II a Romano. La chiamata in centrale è arrivata pochi minuti prima delle 19,30. Le fiamme sono divampate in un capannone industriale non distante dalla stazione ferroviaria. L'edificio al piano terra ospita il ristopub Anvil, che non sarebbe però direttamente interessato dall'incendio. L'incendio giovedì sera, 8 gennaio Il rogo, ancora in corso, sarebbe scaturito ai piani superiori: interessati 7 appartamenti, tutti dichiarati inagibili, così come i locali adibiti a uffici.

