Gragnano | 34enne picchia compagna incinta e dà fuoco ai

A Gragnano, un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la sua compagna incinta e aver dato fuoco ai suoi vestiti. La donna è rimasta ferita durante l'aggressione. La polizia è intervenuta e ha fermato l'uomo sul posto. L’episodio è avvenuto in un’abitazione della zona. La vicenda è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Gragnano dopo aver aggredito la compagna incinta e dato fuoco ai suoi vestiti. L’incidente, avvenuto nella provincia di Napoli, ha l’uomo colpire la donna con calci e minacciarla con un coltello prima di incendiare i capi d’abbigliamento e lanciarli dal balcone. L’episodio si è scatenato quando la donna, nel secondo mese di gravidanza, ha espresso il desiderio di porre fine alla relazione, già segnata da precedenti episodi di violenza verbale e fisica. Poco dopo l’una del mattino, l’aggressore ha costretto la vittima ad uscire in pigiama, causando danni anche a un veicolo parcheggiato sotto le fiamme dei vestiti lanciati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Arrestato 34enne a Gragnano per maltrattamenti, minaccia aggravata e danneggiamento: aveva assalito la compagna incinta di 2 mesi. - facebook.com facebook