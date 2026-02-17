Misterbianco Incendio Doloso | Quattro Auto Distrutte Indagini a Poggio Croce per Vandalismo e Allarme Sicurezza

Un incendio doloso ha distrutto quattro auto a Misterbianco, provocando danni materiali e preoccupazione tra i residenti. Le fiamme sono divampate nella zona di Poggio Croce, dove le forze dell’ordine stanno indagando su un possibile atto di vandalismo. La notte scorsa, il fuoco ha causato danni ingenti e ha acceso i timori di un aumento di episodi simili nella zona.

Misterbianco, la Notte di Fuoco: Indagini per l’Incendio Doloso di Quattro Auto. Una notte di paura e devastazione ha scosso Misterbianco, in provincia di Catania. Quattro automobili sono state completamente distrutte da un incendio doloso divampato in piazza XXV Aprile, vicino alla villa comunale di Poggio Croce. Le indagini dei carabinieri sono in corso per accertare le cause e identificare i responsabili di questo grave atto di vandalismo che ha gettato nello sconforto la comunità locale. Un Bilancio Pesante e una Scena di Devastazione. L’allarme è scattato nelle prime ore della notte, mobilitando immediatamente i carabinieri della Tenenza di Misterbianco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Misterbianco, 50 mila euro per la rigenerazione del verde urbano a Villa Poggio Croce

Lecco-Tirano: sabotaggio alla linea ferroviaria, indagini per atto doloso e allarme sicurezza infrastrutture lombarde.La linea ferroviaria tra Lecco e Tirano è stata sabotata, interrompendo il servizio e creando allarme tra le autorità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.