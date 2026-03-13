A Grumello del Monte, un incendio è divampato poco dopo le 2:30 in una palazzina comunale di tre piani in vicolo Benis. Otto persone anziane che si trovavano nell’edificio sono state messe in salvo e portate in ospedale per accertamenti a causa dell’inalazione di fumo. Le fiamme hanno distrutto l’intera struttura.

L’INCENDIO. Le fiamme divampate poco dopo le 2:30 in un edificio comunale di tre piani. Gli occupanti - per lo più anziani - evacuati e portati in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo. Sul posto sei squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri. La palazzina è inagibile. Otto persone sono state messe in salvo nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo durante un incendio che ha devastato un edificio residenziale comunale di tre piani in vicolo Benis a Grumello del Monte. Il rapido intervento dei soccorritori ha permesso di evacuare tutti gli occupanti prima che le fiamme provocassero conseguenze più gravi. L’allarme è scattato alle 2. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Grumello del Monte, incendio distrugge palazzina comunale in vicolo Benis: otto persone anziane messe in salvo - Foto

