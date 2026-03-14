Incendio auto Paprusso | violenza contro la rinascita

Nella notte di sabato 14 marzo 2026, un incendio ha distrutto l’automobile di Giuseppe Paprusso, vicepresidente della Cooperativa Agricola Apricena, nel territorio del foggiano. L’episodio ha provocato grande sdegno tra i residenti, che hanno assistito all’incendio senza intervenire. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’episodio.

La notte di sabato 14 marzo 2026 ha bruciare l’automobile di Giuseppe Paprusso, vicepresidente della Cooperativa Agricola Apricena, in un atto di violenza che ha scosso la comunità del foggiano. Il sindaco Antonio Potenza ha immediatamente condannato l’accaduto definendolo un gesto inaccettabile e ha chiesto alle Forze dell’Ordine di fare chiarezza immediata sull’episodio. Questo evento si inserisce in un periodo di trasformazione per il territorio agricolo locale, dove la stessa cooperativa aveva festeggiato due giorni prima, il 12 marzo, l’acquisizione dell’ex Canga. Un presidio storico sotto pressione. L’attacco al veicolo non è un fatto isolato, ma colpisce una realtà economica fondamentale per la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio auto Paprusso: violenza contro la rinascita Articoli correlati Leggi anche: La rinascita: "Siamo ripartiti dopo l’incendio" Carabinieri corrono verso un incendio e si schiantano contro due auto a un incrocio a Monza: 6 feritiI carabinieri del Comando provinciale di Monza si sono scontrati con due auto mentre correvano verso un incendio.