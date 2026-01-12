Carabinieri corrono verso un incendio e si schiantano contro due auto a un incrocio a Monza | 6 feriti

Questa mattina a Monza, i carabinieri del Comando provinciale sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre intervenivano per un incendio. Durante la corsa, si sono scontrati con due veicoli all’incrocio, provocando il ferimento di sei persone. L’incidente evidenzia le difficoltà e i rischi affrontati durante interventi di emergenza su strada. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni dei feriti.

I carabinieri del Comando provinciale di Monza si sono scontrati con due auto mentre correvano verso un incendio. È successo nel primo pomeriggio del 12 gennaio. Sei persone sono rimaste leggermente ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Incidente all'incrocio tra una pattuglia dei carabinieri e due auto a Monza Leggi anche: Auto e furgone si schiantano davanti alla pizzeria: due feriti in ospedale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incendio in un appartamento a Nocera Superiore: corrono i pompieri. Carabinieri corrono verso un incendio e si schiantano contro due auto a un incrocio a Monza: 6 feriti - I carabinieri del Comando provinciale di Monza si sono scontrati con due auto mentre correvano verso un incendio ... fanpage.it

Tre insegnanti sospese dalla dirigenza scolastica. Le voci di quartiere che corrono veloci e la conferma delle forze delle ordine che indagano e dell’amministrazione comunale. Le tre maestre sono state sospese perché c’è un’indagine dei carabinieri su presu - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.