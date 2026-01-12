Carabinieri corrono verso un incendio e si schiantano contro due auto a un incrocio a Monza | 6 feriti

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Monza, i carabinieri del Comando provinciale sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre intervenivano per un incendio. Durante la corsa, si sono scontrati con due veicoli all’incrocio, provocando il ferimento di sei persone. L’incidente evidenzia le difficoltà e i rischi affrontati durante interventi di emergenza su strada. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni dei feriti.

I carabinieri del Comando provinciale di Monza si sono scontrati con due auto mentre correvano verso un incendio. È successo nel primo pomeriggio del 12 gennaio. Sei persone sono rimaste leggermente ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente all'incrocio tra una pattuglia dei carabinieri e due auto a Monza

Leggi anche: Auto e furgone si schiantano davanti alla pizzeria: due feriti in ospedale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incendio in un appartamento a Nocera Superiore: corrono i pompieri.

carabinieri corrono verso incendioCarabinieri corrono verso un incendio e si schiantano contro due auto a un incrocio a Monza: 6 feriti - I carabinieri del Comando provinciale di Monza si sono scontrati con due auto mentre correvano verso un incendio ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.