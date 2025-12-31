La rinascita | Siamo ripartiti dopo l’incendio

A un anno dall’incendio che ha distrutto il Porto Corsini calcio, si avverte una forte volontà di rinascita. Un evento che ha segnato profondamente la comunità, ma che ha anche stimolato solidarietà e impegno collettivo per ricostruire un punto di riferimento sportivo e sociale. Questo percorso di ripresa testimonia la determinazione di un territorio unito, pronto a ricostruire e a guardare al futuro con fiducia.

Tanta solidarietà e tanto impegno per una rinascita voluta da tutto il paese. Giusto un anno fa, a dicembre 2024 un terribile incendio ha distrutto 60 anni di vita del Porto Corsini calcio, devastando due locali adiacenti, nei pressi del campo sportivo, con tutto il materiale della prima squadra e delle giovanili. A un anno, poi, da un altro fatto delittuoso, ovvero un furto di notevoli proporzioni subito dalla società del presidente Francesco Malatesta. In conseguenza di tutti questi disagi, la squadra si è piazzata all'ultimo posto nel girone B di Terza Categoria lo scorso maggio, con appena 1 vittoria e 6 pareggi, rischiando anche di non potersi iscrivere al campionato di Terza Categoria di Ravenna per la stagione in corso.

