In Sicilia gli ingredienti per la svolta green italiana | Sole vento e mare come energia naturale

In Sicilia, grazie a sole, vento e mare, si sta creando una base solida per la transizione energetica del paese. La regione attualmente produce più energia di quella che consuma, diventando un punto di riferimento per fonti rinnovabili e sostenibili. Questa situazione evidenzia come le risorse naturali possano contribuire a un cambiamento nel settore energetico nazionale.

Legacoop Sicilia ha riunito cooperative e operatori provenienti dalle otto regioni meridionali. Il presidente Filippo Parrino: "Quello che una volta era pittoresco è diventato oggi una vera e propria start up ambientale" La Sicilia può diventare uno dei motori della transizione energetica italiana: in questo momento produce infatti più energia di quanto utilizza. Ma perché questo accada occorre trasformare le grandi risorse naturali dell’isola - sole, vento e mare - in una strategia industriale capace di produrre energia pulita, sviluppo e lavoro. È stato questo il tema al centro dell’assemblea “Energia Sud, la cooperazione di lavoro nel Mezzogiorno per la transizione energetica”, promossa a Palermo da Legacoop Produzione e Servizi con Legacoop Sicilia, che ha riunito cooperative e operatori provenienti dalle otto regioni meridionali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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