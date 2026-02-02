A Milano nasce una nuova startup che punta a sfruttare il mare per accumulare energia. Manuele Aufiero e Simone Biondi, insieme ad altri soci, hanno creato Sizable Energy con un’idea semplice ma innovativa: usare la profondità dell’acqua e la gravità per memorizzare energia. L’obiettivo è rendere più verde il modo di generare e conservare energia, aprendo la strada a una svolta nel settore.

"È L’ALBA di una nuova era nell’ accumulo di energia ". Ne sono fermamente convinti Manuele Aufiero e Simone Biondi, co-fondatori (assieme a Carlo Fiorina e Stefano Bernardi) della startup Sizable Energy, che ha sede a Milano e nasce da un’idea tanto semplice quanto brillante: sfruttare la profondità del mare e la gravità per accumulare energia. Il progetto alla base di Sizable Energy ha convinto gli investitori al punto che, circa due mesi fa, la startup ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 8 milioni di dollari, finalizzato ad accelerare il percorso verso la commercializzazione della propria tecnologia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accumulare energia grazie al mare: la svolta green di Sizable Energy

Approfondimenti su Sizable Energy

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sizable Energy

Argomenti discussi: Accumulare energia grazie al mare: la svolta green di Sizable Energy; Batterie verdi e agricoltura sostenibile: ERC al progetto GIARRIZZO del Politecnico di Torino; L’impianto di accumulo di energia di Favazzina: opera utile o speculazione?; A Madrid Sungrow lancia PowerTitan 3.0, sistema di accumulo Grid-Forming per il settore utility.

Accumulare energia grazie al mare: la svolta green di Sizable EnergyÈ L’ALBA di una nuova era nell’accumulo di energia. Ne sono fermamente convinti Manuele Aufiero e Simone Biondi, co-fondatori ... msn.com

Il pavimento che genera energia grazie ai passi: così la smart city si ricaricaSi chiama Pavegen l’azienda inglese che dal 2009 trasforma l’energia cinetica dei passi in elettricità. Oggi le piastrelle che generano elettricità vengono ... repubblica.it