Biometano l’energia green italiana arriva dai rifiuti organici

Importare meno gas dall’estero, produrre energia da rifiuti, sfruttare infrastrutture in parte già esistenti e ridurre le emissioni di CO2. Sono questi i quattro obiettivi che l’Italia vuole raggiungere immettendo nella rete e nei distributori di carburante il biometano, un gas con la stessa composizione del metano fossile, ma prodotto da fonti rinnovabili come rifiuti organici, reflui zootecnici e scarti dell’agricoltura. Il progetto è riassunto nel “ Decreto Biometano 2024-2027 ” recentemente aggiornato con regole attuative che tengono conto di nuovi specifici requisiti per le biomasse agricole e delle strategie per favorire l’ autoconsumo del biometano nelle imprese hard-to-abate, cioè quelle in cui l’abbattimento delle emissioni di gas serra è particolarmente complesso sia tecnicamente che economicamente. 🔗 Leggi su Panorama.it

