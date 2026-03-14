Il Laboratorio Brunier presenta l’opera “Il Tabarro” di Giacomo Puccini che si terrà domani alle 18 nell’auditorium di San Romano. L’evento coinvolge un cast di artisti e musicisti che eseguiranno l’opera nel contesto di una rappresentazione teatrale. La serata si svolge in un ambiente dedicato alla cultura e alla musica dal vivo.

1PS Laboratorio Brunier presenta l’Opera “Il Tabarro” di Giacomo Puccini che si terrà nell’auditorium di San Romano, domani dalle 18.30 alle 20. “Nell’Auditorium San Romano – spiegano gli organizzatori – vivete l’emozione pura del capolavoro verista di Puccini nel cuore della sua città natale. Immergetevi nell’atmosfera nebbiosa della Senna mentre diamo vita a Il Tabarro. Quest’intensa opera in un atto racconta una storia avvincente di amore, tradimento e un oscuro segreto nascosto sotto un mantello“. Il cast. Una formazione stellare di artisti dà vita a questa colonna sonora drammatica. Michele: Sergio Bologna; Giorgetta: Katerina Kotsou; Luigi: Vladimir Reutov; La Frugola: Sofia Olivieri; Il Tinca: Matteo Benvenuti; La Talpa: Luca Gallo; Venditore delle canzonette Claudio Sassetti; Midinettes: Rachele Bertei e Micaela Montalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In San Romano “Il Tabarro“ di Puccini del Laboratorio Brunier

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