È aperta fino all’Epifania la mostra dedicata al Novecento a Carmignano, che presenta oltre 60 fotografie della Collezione Fiaschi. L’esposizione offre uno sguardo autentico sulla storia e sulla vita quotidiana del paese, ritrattando figure di rilievo e semplici cittadini. Un’occasione per conoscere meglio il passato locale attraverso immagini che raccontano un secolo di cambiamenti e tradizioni.

E’ aperta sino al giorno dell’Epifania la mostra dedicata al "Novecento carmignanese" con le fotografie della Collezione Fiaschi. L’esposizione si trova nei locali del circolo Il Galli, in viale Parenti ed è anche un omaggio a Roberto Fiaschi, volontario della Misericordia e collezionista di immagini d’epoca, scomparso improvvisamente nel novembre 2024. Questa mostra, visibile per la prima volta, è composta da 20 pannelli per un totale di 60 immagini ed è un viaggio in 65 anni di eventi locali, partendo dal 1892 sino al 1957. E’ quindi l’occasione per scoprire come era composto il popolo di Carmignano fra fine ’800 e sino al 1957, e qualche figura solo i più anziani se la ricorderanno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Carmignano del ’900 in mostra. Re e popolo ritratti in 60 fotografie

