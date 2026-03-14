In fiamme l' auto del vice presidente della Cooperativa Agricola Apricena | Gesto vile e inaccettabile

Nella notte nel foggiano, un’auto appartenente al vice presidente della Cooperativa Agricola Apricena è stata data alle fiamme. L’incendio ha causato danni alla vettura senza altri coinvolgimenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e non sono stati segnalati feriti. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la natura dell’episodio.

Grave atto incendiario nella notte di oggi, sabato 14 marzo. La condanna di sindaco e Amministrazione comunale Ennesima auto in fiamme, nella notte, nel foggiano. Questa volta, la vittima del grave atto incendiario è Giuseppe Paprusso, vice presidente della Cooperativa Agricola Apricena. È stato il sindaco Antonio Potenza a darne notizia, esprimendo a nome suo e dell’intera Amministrazione comunale piena solidarietà all’imprenditore: “Un gesto vile e inaccettabile, che condanniamo con assoluta fermezza. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché si faccia al più presto piena luce su quanto accaduto. A Giuseppe e alla sua famiglia va tutta la nostra sincera vicinanza”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Mezzi bruciati della Soseteg, Confindustria: "Gesto vile, colpisce la libertà d’impresa"La vicinanza dell'organizzazione: "Alza la voce e rilancia su legalità e libertà d’impresa". Leggi anche: Nuovo atto vandalico agli orti urbani della Garbatella, il municipio: "Gesto vile"