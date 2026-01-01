Nascite in calo e figli sempre più tardi il primario di Ginecologia analizza il problema | A 25 anni il periodo biologicamente migliore
L’Istat ha recentemente pubblicato i dati del censimento permanente della popolazione 2024, evidenziando un calo delle nascite e un aumento dell’età media dei genitori al momento della prima gravidanza. Il primario di Ginecologia sottolinea che, a 25 anni, si verifica il periodo biologicamente più favorevole per concepire, un tema importante per comprendere le tendenze demografiche e le sfide della società contemporanea.
L’Istat ha diffuso nei giorni scorsi i dati del censimento permanente della popolazione riferiti all’anno 2024. Il rapporto documenta un calo delle nascite che raggiunge livelli mai registrati nella storia demografica italiana. Inoltre negli ultimi decenni l’età della maternità si è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
