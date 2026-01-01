Nascite in calo e figli sempre più tardi il primario di Ginecologia analizza il problema | A 25 anni il periodo biologicamente migliore

L’Istat ha recentemente pubblicato i dati del censimento permanente della popolazione 2024, evidenziando un calo delle nascite e un aumento dell’età media dei genitori al momento della prima gravidanza. Il primario di Ginecologia sottolinea che, a 25 anni, si verifica il periodo biologicamente più favorevole per concepire, un tema importante per comprendere le tendenze demografiche e le sfide della società contemporanea.

