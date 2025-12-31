Ci si sposa sempre meno e sempre più tardi mentre aumenta il costo delle nozze | in Abruzzo cresce il destination wedding
In Abruzzo, il trend dei matrimoni sta cambiando: si sposa meno frequentemente e più tardi, con un aumento dei costi. Cresce infatti il numero di coppie che scelgono il cosiddetto
Non più il sogno dell’abito bianco e della cerimonia da favola, per coronare il sogno d’amore, ma una firma – sempre di più al termine di una cerimonia solo civile – per suggellare un percorso insieme già consolidato. Oggi sposi? Forse. domani. Questa la fotografia sui matrimoni in Italia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
