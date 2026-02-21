In campo oggi allo stadio Zucchini Ll Mezzolara anticipa ancora Alle 15 gioca col Castenaso

Oggi allo stadio Zucchini, il Mezzolara scende in campo per la terza volta consecutiva con un anticipo rispetto alla Spal. La squadra ha deciso di anticipare le partite per ottimizzare i allenamenti e prepararsi al meglio. Alle 15, affronta il Castenaso in una sfida che promette intensità e ritmo rapido. La decisione di giocare in anticipo ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Per la terza giornata di fila, il Mezzolara scenderà in campo con un giorno di anticipo rispetto alla Spal. Oggi alle 15 allo stadio Zucchini di Budrio la squadra di Zecchi (foto) ospiterà il Castenaso con l'obiettivo di centrare l'undicesima vittoria negli ultimi 12 turni e volare a +13 su Dall'Ara e compagni. Il Castenaso è una squadra in salute, con un bilancio di due successi e un pareggio – strappato a Ferrara – nelle ultime tre giornate e l'ambizione di agganciare momentaneamente la zona playoff che dista soltanto tre lunghezze. La formazione di Rizzo rappresenta un ostacolo significativo sulla strada della capolista, che appare però lanciatissima verso la promozione diretta in serie D.