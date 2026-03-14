Durante un controllo nel quartiere Nesima a Catania, la Polizia di Stato ha arrestato una ragazza di 19 anni di Milano. La giovane è stata trovata in possesso di circa 2,7 chilogrammi di marijuana e 210 grammi di hashish. L'intervento si è svolto senza incidenti, e l'arresto è stato effettuato sul posto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermata durante un controllo nel quartiere Nesima. La Polizia di Stato ha arrestato una ragazza di 19 anni originaria di Milano, trovata in possesso di circa 2,7 chilogrammi di marijuana e 210 grammi di hashish. Parte della droga era nascosta nella sua abitazione, mentre un’altra quantità è stata rinvenuta nel portabagagli dell’auto che stava guidando. L’episodio è avvenuto a Catania, lungo via IV Novembre nel quartiere Nesima, dove gli agenti della squadra volanti della Questura erano impegnati in un normale posto di controllo. Alla vista dei lampeggianti della pattuglia, la giovane avrebbe tentato una brusca inversione di marcia per evitare il controllo, comportamento che ha immediatamente attirato l’attenzione dei poliziotti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, corriere della droga arrestata: 19enne trovata con marijuana e hashish

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