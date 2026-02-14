In altre parole su La7 gli ospiti del 14 febbraio da Corrado Augias a Valeria Golino

Perché Marco Bellocchio e Valeria Golino sono stati ospiti di La7 il 14 febbraio, lo si deve alla loro partecipazione a programmi televisivi e eventi pubblici recenti. In questa occasione, sono intervenuti per parlare dei loro ultimi progetti e delle tematiche attuali che li coinvolgono. La puntata di oggi si arricchisce anche con la presenza di Fiorenza Sarzanini, Nando Dalla Chiesa ed Euridice Axen, che hanno portato il loro punto di vista su questioni di attualità e cultura.

Stasera, sabato 14 febbraio, si rinnova l'appuntamento su La7 con la sesta puntata del 2026 di In altre parole, il format ideato e condotto da Massimo Gramellini. A partire dalle 20.30, il giornalista tornerà a tessere la trama dell'attualità con il suo stile inconfondibile, cercando di confermare l'ottimo riscontro della scorsa settimana, quando il programma ha registrato il 6,5% di share, incollando davanti allo schermo 1.220.000 di telespettatori. La trasmissione si propone ancora una volta come un osservatorio privilegiato sui fatti del presente, capace di coniugare il rigore della cronaca a una narrazione colta e mai urlata, consolidando quel patto di fiducia con il pubblico che ne ha decretato il successo.