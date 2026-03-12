Liceo Da Vinci | 922 studenti vincono a Firenze

Il liceo Leonardo da Vinci di Civitanova ha raggiunto il podio ai Colloqui fiorentini, un concorso nazionale dedicato allo studio della letteratura italiana. L'evento si è svolto a Firenze, riunendo migliaia di studenti provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle grandi opere del patrimonio letterario. Novecentoventidue alunni e otto docenti hanno partecipato al progetto, coordinato dalla professoressa Silvia Riccobelli. Il successo deriva dalla capacità di lavorare in squadra, coinvolgendo gli indirizzi classico, scientifico e scienze applicate. Le giovani autrici Giorgia Di Dona, Carlotta Monaco, Diamante Paciotti e Penelope Pistilli, studentesse della seconda B del Classico, hanno ottenuto il riconoscimento per l'opera narrativa intitolata Il settimo minuto.