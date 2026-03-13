Nel comune di Argenta sono stati assegnati oltre 1000 ettari di terreno per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Questa superficie rappresenta la maggior parte dell’area destinata alla produzione di energia solare nel territorio. La decisione riguarda diverse zone del comune e coinvolge vari operatori che hanno ottenuto l’autorizzazione a realizzare impianti fotovoltaici su queste aree.

"Più di 1000 ettari destinati ai pannelli per produrre energia. Il comune di Argenta è quello più colpito. Continuiamo a monitorare la situazione". La minaccia dell’ agrivoltaico speculativo è sempre più incombente. A pagarne il prezzo, oltre al territorio, sono anche i cittadini. TerrArgenta – associazione dedicata alla valorizzazione del territorio – da alcuni anni monitora i progetti già approvati e quelli in fase di approvazione, ritenuti idonei dalla Regione. A dicembre 2025, infatti, le richieste di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili riguardavano complessivamente circa 1000 ettari. Una cifra che, ad oggi, risulta già superata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Oltre mille ettari destinati al fotovoltaico"

