Impianto fotovoltaico a Milano Linate per coprire il 20% dei consumi dell’aeroporto

A Milano Linate è stato installato un nuovo impianto fotovoltaico all’interno dello scalo, realizzato dal Gruppo A2A per Sea. Questo impianto coprirà circa il 20% dei consumi energetici dell’aeroporto, contribuendo a un uso più sostenibile delle risorse e alla riduzione delle emissioni. L’intervento rappresenta un passo importante verso una gestione aeroportuale più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Milano Linate si tinge di verde. È ufficialmente entrato in esercizio, all'interno del perimetro dello scalo, il nuovo impianto fotovoltaico realizzato dal Gruppo A2A per Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi. I numeri dell'impianto. I numeri raccontano una piccola rivoluzione. I pannelli, già in funzione, sono pronti a produrre oltre 10 gigawattora di elettricità verde ogni anno. Un fiume di energia che, per fare un paragone, potrebbe tenere accese le luci di circa 3.700 famiglie. Questa infrastruttura sarà in grado di coprire fino al 20% del fabbisogno quotidiano dell'intero aeroporto.

Al via l'impianto fotovoltaico di Milano Linate realizzato da A2a - E' entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico dello scalo aeroportuale di Milano Linate, realizzato dal gruppo A2a. ansa.it

A Linate è arrivato il fotovoltaico: coprirà il 20% del fabbisogno dell'aeroporto - È entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico di Milano Linate, realizzato dal gruppo A2A, all'interno dello scalo di Sea, società di gestione degli aeroporti di Milano. milanotoday.it

