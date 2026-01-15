Perugia apre il primo polo Montessori statale completo per bambini dai 3 agli 11 anni
A Perugia, dall’anno scolastico 2026/2027, l’istituto comprensivo Perugia 4 avvierà il primo polo Montessori statale dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni. Questa nuova struttura rappresenta un approfondimento del metodo educativo Montessori nel sistema pubblico, offrendo un’opportunità formativa innovativa e accessibile. La scuola si inserisce nel contesto dell’istruzione locale con l’obiettivo di promuovere un percorso educativo basato sull’autonomia e la scoperta.
Dall'anno scolastico 202627, l'Istituto Comprensivo Perugia 4 aprirà la scuola primaria, completando l'offerta già presente per l'infanzia. Il progetto realizzato grazie alla collaborazione tra scuola, Comune e Fondazione Cassa di Risparmio A Perugia arriva una novità importante nel panorama dell'istruzione pubblica: dall’anno scolastico 20262027 l’istituto comprensivo Perugia 4 aprirà la prima Scuola primaria a indirizzo Montessori statale della città. Un progetto che completa l’offerta formativa già attiva per la scuola dell’infanzia, realizzando così il primo polo educativo montessoriano pubblico completo per la fascia d’età 3-11 anni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
