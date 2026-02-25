Proteste sul Museo dei bambini il sindaco Lepore promette più alberi

Bologna, 25 febbraio 2026 – Il sindaco Matteo Lepore risponde tramite i social ai comitati che da lunedì mattina, da quando all’alba si sono accese le motoseghe per abbattere cinque alberi per la realizzazione di ’ Futura ’, sono in presidio fisso al parco Mitilini-Moneta-Stefanini, nel cuore del Pilastro. Dunque, al momento, niente incontro vis a vis nell’area verde, come richiesto dal comitato MuBasta a Palazzo D’Accursio al capo di gabinetto Sergio Lo Giudice, ma il primo cittadino affida i suoi commenti alle piattaforme digitali: "Facciamo chiarezza", recitano le ’storie’ condivise da Lepore dopo la giornata di protesta e presidio di attivisti e residenti, contrari alla costruzione del Museo dei bambini e delle bambine, progetto fortemente voluto dall’amministrazione. Per un gruppo corposo di ambientalisti e cittadini, si tratta di un "progetto calato dall’alto", ma il sindaco, condividendo alcune slide nei suoi profili, spiega che "non è un museo tradizionale ma un ’Children’s museum’: un luogo capace di stimolare la curiosità, i sensi e l’apprendimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: "Vogliamo incontrare il sindaco"Le motoseghe hanno iniziato a lavorare al mattino presto, causando scalpore tra i residenti del Pilastro, dopo che sono stati abbattuti cinque alberi nel parco pubblico Mitilini-Moneta-Stefanini.

I chiarimenti della giunta sul Museo dei bambini a BolognaUna protesta al quartiere Pilastro nasce dall’abbattimento di alcuni alberi, che la giunta ha deciso per costruire il nuovo Museo dei bambini.

Temi più discussi: I chiarimenti della giunta sul Museo dei bambini a Bologna; Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: Vogliamo incontrare il sindaco; Bologna, taglio degli alberi al Pilastro per il Museo dei bambini. La protesta degli attivisti: Un fermo della polizia; Pilastro, motoseghe e polizia per il cantiere MuBa: proteste e un fermo.

Proteste sul Museo dei bambini, il sindaco Lepore promette più alberiIl primo cittadino interviene sui social dopo la mobilitazione dei comitati per i tagli di cinque piante. E rilancia, mostrando alcune card digitali, su cui si legge: Trentotto nuovi arbusti e nove t ... ilrestodelcarlino.it

Bologna, il Museo dei bambini al Pilastro e gli ambientalisti contrari. La promessa di Lepore: «Pianteremo più alberi»Con il claim «Facciamo chiarezza» su Instagram il primo cittadino prova a placare la rabbia dei cittadini che si battono contro il taglio degli alberi nel cantiere ... corrieredibologna.corriere.it

Dopo circa 4 mesi da quello che è stato definito da molti “il furto del secolo”, oggi si è dimessa la direttrice del Louvre. La presidente del celebre museo francese, Laurence De Cars, ha presentato le sue dimissioni (poi accettate da Macron), dopo la clamorosa - facebook.com facebook

Il video del taglio degli alberi a Bologna e la protesta del comitato contrario al Museo dei bambini: «Comune contro il verde pubblico» x.com