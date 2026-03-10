Magistratura democratica fugge dal confronto televisivo da Vespa Salta il duello della Albano con la pm del sì

Magistratura democratica sceglie il silenzio stampa. A meno a giudicare dal clamoroso forfait della presidente della corrente di sinistra delle toghe, Silvia Albano, al confronto televisivo con la pm del sì Annalisa Imparato. Il faccia a faccia doveva tenersi a "Cinque Minuti" e a "Porta a porta". La magistrata pasdaran, nota alle cronache per i 'salvacondotti' agli immigrati clandestini, ha rifiutato all'ultimo momento l'invito di Bruno Vespa. Nemmeno uno straccio di spiegazione del ritiro dal duello con il pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere – stando a quanto riporta il Giornale – nemmeno la sostituzione con un altro esponente di Md.