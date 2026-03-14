Il venerabile camminatore | lo spettacolo per ricordare padre Francesco Convertini

L'istituto salesiano “Sacro Cuore” di Cisternino organizza uno spettacolo teatrale intitolato “Il venerabile camminatore” per commemorare il 50esimo anniversario della morte di Padre Francesco Convertini. Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Giovanni Punzi e sarà presentato in occasione di questa ricorrenza. La rappresentazione vuole rendere omaggio alla figura di Padre Convertini attraverso un evento teatrale.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Un viaggio coinvolgente e profondamente umano alla scoperta della vita e della missione di Padre Francesco Convertini. “Il venerabile camminatore” è una rappresentazione teatrale che porta in scena la straordinaria testimonianza di fede e umanità di un uomo capace di lasciare il segno nel tempo. Ispirato al testo di don Lino Palmisano, “Anche il fragno fiorisce”, lo spettacolo si sviluppa attraverso quadretti narrativi e suggestioni sceniche che intrecciano parola, emozione e spiritualità. Ne nasce un racconto interpretato da un cast di circa trenta attori in modo vibrante, brillante e al tempo stesso profondamente toccante, capace di parlare al cuore di credenti e non credenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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