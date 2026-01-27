S Francesco e Rivotorto il calendario | Per ricordare le radici e il legame

Il calendario di Rivotorto celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco, evidenziando le radici francescane e il legame con il territorio. Ideato dalla Pro loco, rappresenta un modo per ricordare l’importanza storica e spirituale di questo luogo, dove il francescanesimo ha avuto origine. Un’occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e religioso di Rivotorto.

“San Francesco a Rivotorto“, si chiama così il calendario ideato e realizzato dalla Pro loco di Rivotorto in occasione dell’ottavo centenario della morte del Poverello di Assisi: un modo per sottolineare come a Rivotorto il Francescanesimo abbia mosso i primi passi. È stato presentato ufficialmente nella Sala Stampa del Sacro Convento nel corso di un incontro che ha visto la presenza di fra Marco Moroni e fra Giulio Cesareo, Custode e direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, di Stefania Proietti, presidente della Regione, del sindaco Valter Stoppini, del presidente della Pro loco di Rivotorto Luciano Angelucci, della vicepresidente Emanuela Belardoni, di Maria Belardoni ha ricordato la festa della regola che vede protagonista Rivotorto, Mauro Loreti quale storico locale, del parroco di Rivotorto fra Domenico Paoletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

