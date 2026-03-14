Il turno Incroci playoff e punti che iniziano a contare doppio Occasione Pineto

Oggi alle 14:30 si gioca la trentaduesima giornata del girone B con due partite in programma. A scendere in campo sono Pineto contro Bra e Torres contro Ravenna. Le partite rappresentano un momento importante della stagione, con i punti in palio che iniziano a valere doppio e potrebbero influenzare la classifica finale.

Si aprirà oggi alle 14:30 la trentaduesima giornata del girone B. A scendere in campo Pineto-Bra e Torres-Ravenna. Per il Pineto, a più tre lunghezze dalla Vis, l’occasione per allungare verso posizioni più alte; per il Ravenna invece l’opportunità di rimanere in scia alle prime due, mentre la Torres cerca punti salvezza. Alle 17:30 oltre Vis Pesaro- Ternana anche Livorno-Carpi e Pontedera-Guidonia Montecelio, risultati che interessano direttamente la Vis perché Livorno e Guidonia sono concorrenti playoff. Alle 20:30 la Sambendettese cercherà punti salvezza ospitando un Campobasso a più tre dalla Vis. Domani alle 12:30 Forlì-Juventus Next Gen sarà l’antipasto delle due gare valide per la promozione diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il turno. Incroci playoff e punti che iniziano a contare doppio. Occasione Pineto Articoli correlati Col Pineto scontro diretto playoff. La Vis cerca un’altra notte di gloria. Stellone: "Pressione per fare punti»Vis-Pineto dopo la sosta e prima di un’altra sosta, una volta cancellato il derby con il defunto Rimini. Chi affronterà Sinner la prossima settimana a Doha? Teste di serie e possibili incroci turno per turnoAi quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, il kazako Alexander Bublik, i due russi... Altri aggiornamenti su Occasione Pineto Il turno. Incroci playoff e punti che iniziano a contare doppio. Occasione PinetoSi aprirà oggi alle 14:30 la trentaduesima giornata del girone B. A scendere in campo Pineto-Bra e Torres-Ravenna. Per ... sport.quotidiano.net DIRETTA/ Pianese Pineto (risultato finale 1-0): Proietto lancia i bianconeri al 4° posto! (oggi 8 marzo 2026)Diretta Pianese Pineto streaming video tv: nella partita valida per il girone B di Serie C ci si può giocare anche il quarto posto in classifica. ilsussidiario.net