Il confronto tra Vis e Pineto, in programma dopo la sosta, rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in vista dei playoff. La Vis cerca continuità e un risultato positivo per consolidare la propria posizione, mentre Stellone sottolinea l’importanza di fare punti senza pressioni eccessive. Dopo il derby cancellato con il Rimini, questa partita assume un valore particolare, offrendo l’opportunità di avvicinarsi agli obiettivi stagionali con attenzione e determinazione.

Vis-Pineto dopo la sosta e prima di un’altra sosta, una volta cancellato il derby con il defunto Rimini. La squadra di Stellone ci arriva caricata a dovere da due vittorie di fila, una serie utile niente male e dalla prospettiva di poter agguantare il quarto posto, traguardo quanto mai ambizioso. A patto di battere gli uomini di Tisci: la roccaforte del Benelli farà certo il suo, l’avversario non è però dei più teneri, pur smagrito da assenze e cessioni. Classifica docet. E non solo: in 11 confronti diretti, i pesaresi hanno battuto gli abruzzesi una sola volta. Roberto Stellone snocciola i temi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Col Pineto scontro diretto playoff. La Vis cerca un’altra notte di gloria. Stellone: "Pressione per fare punti»

