Chi affronterà Sinner la prossima settimana a Doha? Teste di serie e possibili incroci turno per turno

La prossima settimana a Doha si presenta come un vero e proprio spettacolo di tennis. Chi affronterà Sinner nel torneo? La lista degli iscritti promette grandi sfide, con i migliori al mondo pronti a scendere in campo. Le teste di serie saranno definite in base al ranking ATP aggiornato lunedì, e il livello del torneo è molto alto, nonostante la categoria ATP 500. I fan sono già in trepidante attesa di scoprire gli incroci e le possibili sorprese.

Per definire le 8 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile dei Qatar Open 2026 di tennis verrà utilizzato il ranking ATP rilasciato lunedì 9 febbraio: il torneo sarà di categoria ATP 500, ma l'entry list è di livello assoluto. Nell' ATP 500 di Doha, infatti, Jannik Sinner sarà il numero 2 del seeding: per questo motivo l'azzurro potrà ritrovare soltanto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1), mentre potrà incontrare uno tra il serbo Novak Djokovic (3) ed il canadese Felix Auger-Aliassime (4) soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, infine, l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell'ordine, il kazako Alexander Bublik, i due russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, ed il ceco Jakub Mensik.

