Dietro le quinte del Lago dei cigni alla Scala | il documentario Il sogno bianco racconta fatica disciplina e magia della danza classica

C’è un momento, nelle viscere del Teatro alla Scala, in cui il cigno bianco perde un po’ della sua eterea leggerezza. È quando la ballerina si massaggia i piedi doloranti, quando il tutù va aggiustato per l’ennesima volta, quando le ripetizioni sembrano non finire mai. Ed è proprio lì, in quel backstage fatto di fatica vera e tensione palpabile, che le telecamere di Sky TG24 hanno deciso di piazzarsi per raccontare Il sogno bianco. Ovvero il documentario, in onda stasera in tv alle 21 su Sky TG24 e il sabato 27 dicembre alle 20.15 su Sky Arte, che promette di mostrarci Il lago dei cigni per quello che è davvero. 🔗 Leggi su Amica.it

