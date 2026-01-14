tutti pazzi per rossella brescia alla maison della danza

La Maison della Danza di Arezzo ospiterà domenica 18 gennaio 2026 Rossella Brescia, nota conduttrice e performer. L’evento comprende uno stage di danza moderna aperto alle ballerine locali, offrendo un’occasione di formazione e confronto. L’iniziativa, promossa dal direttore artistico Roberto Scortecci, si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla danza, valorizzando il talento delle giovani artiste della provincia e promuovendo la cultura del movimento.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – “Prendendo a prestito il titolo della trasmissione radiofonica di successo che conduce ogni mattina su RDS da oltre 14 anni, ad Arezzo Tutti Pazzi per Rossella” dichiara entusiasta il Maestro Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza che domenica 18 gennaio 2026 ospiterà Rossella Brescia p er un attesissimo stage modern aperto alle ballerine della nostra Provincia. Maturità classica e poi di corsa a Roma, destinazione Accademia Nazionale di Danza, fino ad arrivare al teatro Massimo con Carmen, al Sistina ed in tanti altri meravigliosi teatri. Sei anni di Buona Domenica, tutti guidati da Maurizio Costanzo, e poi Amici con Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

